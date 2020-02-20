В России закрывают производство холодильников «Саратов» из-за высокой конкуренции

Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) прекращает производство холодильников «Саратов», которое стало нерентабельным из-за высокого уровня конкуренции на рынке.

Об этом сообщает газета Ведомости со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.

В министерстве отметили, что СЭПО-ЗЭМ является частным предприятием и решение о прекращении производства какого-либо продукта принимается собственниками и акционерами.

«Зачастую такие шаги вызваны неэффективной работой менеджмента организации», – добавили в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Уведомления о планируемом высвобождении персонала руководство СЭПО пока не подавало, сообщили местные власти. Если это произойдет, то на урегулирование ситуации и недопущение сокращения сотрудников будет отведено три месяца.

Генеральный директор СЭПО Евгений Резник объявил сотрудникам предприятия о прекращении производства холодильников «Саратов» 18 февраля, написала местная жительница Елена Мищенко в комментариях на странице губернатора Саратовской области Валерия Радаева в Instagram. В обращении к нему она выразила опасения, что помимо лишения региона одного из знаковых брендов это приведет к «очередным сокращениям».

СЭПО было создано в 1939 г., оно продает холодильники и морозильники «Саратов» уже более 55 лет, говорится на сайте предприятия. Значительный объем продукции предприятия составляют специальные агрегаты для авиационных двигателей. В феврале 2016 г. губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил генеральному директору ОАО «СЭПО» Евгению Резнику продумать возможности выпуска смартфонов iPhone 7 на базе завода.