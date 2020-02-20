Курсы наличной валюты в банках Минска на 20 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 2,203 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 2,206 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,377 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,385 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,46(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,47( вырос на 0,01 рубля).