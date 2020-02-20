Уралкалий разместил облигации на 30 млрд рублей

Российский производитель калия «Уралкалий» завершил сбор заявок на 5-летние биржевые облигации объемом 30 млрд рублей.

«Общий объем спроса превысил первоначально заявленный в 3,5 раза, что позволило увеличить объем выпуска с 15 млрд до 30 млрд рублей, а также трижды скорректировать первоначальный диапазон по ставке купона (6,95-7,1%) в сторону понижения и закрыть книгу заявок на уровне 6,85% - минимальном купоне за всю историю компании на российском долговом рынке», - говорится в сообщении компании.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и «Ренессанс капитал».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска рублевых облигаций «Уралкалия» объемом 40 млрд рублей и выпуск евробондов на $500 млн с погашением в 2024 году.