«Роснефть» не раскрыла размер долга Венесуэлы после санкций США

Нефтяная компания «Роснефть», которая в среду представила отчет за четвертый квартал и весь 2019 год, не раскрыла ежеквартальные показатели задолженности венесуэльской госкомпании PDVSA по выданным ей денежным авансам.

Обычно эти показатели, последовательно сокращающиеся с 2017 года, публиковались в презентации «Роснефти», которая сопровождает ее финансовую отчетность.

На конец третьего квартала 2019 года долг PDVSA перед «Роснефтью» составлял $0,8 млрд без учета процентов, сообщала российская компания в ноябре. Этот долг образовался в результате авансов, которые «Роснефть» выдавала венесуэльской компании в предыдущие годы за предстоящие поставки нефти.

В ходе конференц-звонка, посвященного финансовым результатам, топ-менеджеры «Роснефти» не ответили на вопросы аналитиков о том, сколько было погашено предоплат Венесуэле в четвертом квартале 2019 года.

«У нас идет все по графикам, и более детальной информации мы не раскрываем», — сказал вице-президент по коммерции и логистике «Роснефти» Отабек Каримов. По его словам, «работа [с Венесуэлой] состоит исключительно в возвращении полностью ранее сделанных предоплат».

Сумма предоплат на пике достигала $6 млрд. Рынок внимательно следил за этой информацией, поскольку она приоткрывала завесу над коммерческими отношениями «Роснефти» и PDVSA, сообщает РБК.

Однако во вторник, 18 февраля, Минфин США ввел санкции против трейдинговой «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading за «работу в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Активы Rosneft Trading в юрисдикции США должны быть заблокированы, американским лицам запрещается вести с ней какой-либо бизнес.

Российская госкомпания назвала эти санкции незаконными, отметив, что Минфин США не представил никаких доказательств того, что «Роснефть» как-либо нарушала санкционный режим в отношении Венесуэлы. В сообщении «Роснефти» подчеркивается, что санкции США являются «актом правового произвола», в то время как российская компания стала крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США. «Вся информация по санкциям находится в официальном пресс-релизе компании, компания работает стабильно», — отметил в среду Каримов.

PDVSA возвращает долги перед «Роснефтью» физическими поставками нефти. В результате «Роснефть» стала крупнейшим экспортером венесуэльской нефти (забирает от 50 до 70% ежемесячных объемов). Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил на брифинге в Госдепартаменте США 18 февраля, что Rosneft Trading сейчас торгует 70% венесуэльской нефти «в обход американских санкций».

Венесуэла отдает долги «Роснефти» нефтью, оценивающейся с большими дисконтами, скидки достигают $20–30 за баррель. Соответственно, чем дешевле нефть, тем больше ее может забрать «Роснефть» в счет долга.