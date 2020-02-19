Экономическая неопределенность стала новой реальностью для G20

Министры финансов и главы центробанков стран G20, которые проведут встречу в Саудовской Аравии 22 и 23 февраля, сталкиваются с «неопределенным экономическим ландшафтом».

Об этом говорится в распространенном в среду сообщении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

«На этой неделе в Эр-Рияде собираются министры финансов и руководители центральных банков промышленно развитых и развивающихся стран (G20), они сталкиваются с неопределенным экономическим ландшафтом. После вызвавших разочарование темпов экономического роста в 2019 году мы стали видеть признаки стабилизации и снижения риска, включая первую фазу американо-китайской торговой сделки», - отметила Георгиева в своем блоге на сайте МВФ, передает ТАСС.

Она напомнила, что в январе фонд прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в 2019 году до 3,3% в 2020 году и 3,4% в 2021 году. «Этот прогнозируемый рост зависит от улучшения показателей в некоторых странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах», - добавила Георгиева.

Руководитель фонда отметила важность денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. «Фактически смягчение денежно-кредитной политики в прошлом году добавило глобальному росту примерно 0,5 процентного пункта (п. п.). Сорок девять центральных банков 71 раз снижали ставки в рамках самого синхронизированного шага денежно-кредитной политики со времен мирового финансового кризиса», - пояснила она.

При этом Георгиева подчеркнула, что «мировая экономика далека от прочной основы». «Хотя некоторые факторы неопределенности ослабли, появились новые. Правда в том, что неопределенность становится новой реальностью», - подчеркнула глава МВФ.

По ее словам, первая фаза торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем «устранила некоторые непосредственные негативные последствия для глобального роста». «По нашим оценкам, сделка позволит снизить негативное влияние от торговой напряженности на уровне [мирового] ВВП в 2020 году на 0,2% - примерно на четверть от общего влияния», - рассказала Георгиева, призвав Вашингтон и Пекин к заключению всеобъемлющей сделки.

Она подчеркнула, что «мировая экономика будет и впредь сталкиваться с серьезными потрясениями, если не удастся решить еще одну насущную глобальную проблему - изменение климата». По ее данным, «характерное стихийное бедствие, связанное с климатом, снижает экономический рост в среднем на 0,4 п. п. в пострадавшей стране». «Более того, подобные бедствия становятся все более частыми, особенно в беднейших странах, а также в тех, кто менее всего способен справиться с последствиями», - отметила Георгиева.