Беларусь до конца года запустит 4 завода по производству пеллет

Минлесхоз Беларуси обещает во второй половине текущего года запустить минимум 4 завода по производству пеллет.

Об этом сегодня сообщил министр лесного хозяйства РБ Виталий Дрожжа.

В настоящий момент в стране идет строительство 6 заводов (производств), но лишь 4 из них находятся в 70% готовности, на двух оставшихся поставка оборудования начнется во второй половине марта.

«Мы делаем все, чтобы 1 июня подписать акты ввода в эксплуатацию», - сказал Дрожжа, говоря о заводах в Борисовском, Кличевском, Пружанском и Новогрудском районах.

Министр сказал, что монтаж оборудования на производствах Житковичском и Мозырском районах должен быть закончен до 1 июня, но в это, с учетом белорусской расторопности, слабо верится, тем более, что оборудование начнут поставлять только через месяц.

В планах Минлесхоза в 2021 году запустить еще 6 заводов (производств) по выпуску пеллет. Основным направлением сбыта продукции министр Дрожжа видит экспорт. Оценку потребностей внутреннего рынка он не озвучил.