Румас назвал Грузию самым братским государством

Беларусь хотела бы нарастить экономическое сотрудничество с Грузией, ставшей для Беларуси не только экономическим партнером, но и самой братской страной.

"Беларусь выступает за многоплановое сотрудничество с Грузией, которая является для нас не только надежным партнером, но и самым братским государством", - заявил сегодня премьер РБ Сергей Румас на встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава.

В 2019 году товарооборот между двумя странами составил $86,4 млн. и снизился на 1% к 2018 году. Белорусский премьер сказал, что стоит задача нарастить товарооборот до $200 млн.

При этом, Румас отметил тот факт, что грузинский импорт в Беларусь растет быстрее, чем белорусский экспорт. Премьер в марте планирует посетить Грузию, чтобы как-то исправить ситуацию с недостаточным экспортом.

"…готовится ваш визит в марте. Мы уверены, что он будет плодотворным продолжением целого каскада визитов и переговоров на высоком уровне", - заявила Турнава.

По словам Румаса, Беларусь хотела бы поставлять в Грузию пожарную технику, вагоны метро, сельхозтехнику.

"Белорусский бизнес активно интересуется созданием предприятий в Грузии по переработке молока и производству молочных продуктов", - отметил он.