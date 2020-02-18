Коллегия ЕЭК поддержала нулевую ввозную пошлину на сырье для оптоволокна

Коллегия ЕЭК поддержала выделение в Таможенной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных видов эпоксидных смол и полиуретанов в первичных формах для производства оптических волокон и установление в отношении них нулевых ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС до 31 декабря 2020 года.

Окончательное решение должен принять Совет ЕЭК, сообщала пресс-служба ЕЭК.

Эпоксидные смолы и полиуретаны используются в качестве защитных покрытий при производстве оптических волокон.

По информации российской стороны, единственным производителем оптических волокон на территории ЕАЭС и основным потребителем ввозимых преформ и покрытий для производства таких волокон является одно из российских предприятий. Оно вынуждено использовать для изготовления оптоволокна компоненты иностранного производства, импортируемые из третьих стран, поскольку в Союзе эпоксидные и полиуретановые покрытия изготавливаются в недостаточном количестве и не соответствуют необходимым требованиям качества. Введение нулевых ввозных таможенных пошлин позволит снизить себестоимость производства в Союзе оптических волокон.

Кроме того, создаются благоприятные условия для инвестирования в промышленное производство телекоммуникационного и технического оптоволокна на территории ЕАЭС, а также повышается конкурентоспособность отрасли на мировом рынке. Организация серийного изготовления оптического волокна на территории России позволит не только обеспечить кабельные заводы собственным сырьем, но и экспортировать оптическое волокно.