Последнее обновление: 18.02.2020 18:04

ЕЭК задумалась над процедурой оказания совместных мер по экономической стабилизации

Коллегия ЕЭК внесла изменения в Порядок разработки и принятия рекомендаций и совместных мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации в отдельно взятой стране ЕАЭС, допустившей превышение предельных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития.

«Если в течение нескольких лет в государстве Союза допускается превышение значений показателей экономической устойчивости, возникает основание для применения совместных мер», – цитирует пресс-служба ЕЭК министр по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева.

До сих пор у Комиссии не было конкретного алгоритма действий по разработке совместных мер в случае превышения значений макроэкономических показателей.

«Для устранения правового пробела мы предлагаем прописать детальный порядок. Фиксируется норма, согласно которой мы информируем все государства о таком превышении и предлагаем разработать совместные меры», – подчеркнул министр.

Сергей Глазьев добавил, что инициатива о разработке должна исходить от государства, которое имеет основания прибегнуть к помощи, либо от ЕЭК.

К основным макроэкономическим показателям Союза относятся три значения: годовой дефицит бюджета не должен превышает 3% ВВП, долг сектора государственного управления должен составлять не более 50%, годовая инфляция не должна превышать минимальное по ЕАЭС значение более чем на 5%.

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