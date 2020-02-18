HSBC сократит 35 тыс. рабочих мест в течение трех лет

HSBC Holdings во вторник сообщил, что расстанется с активами на $100 миллиардов, уменьшит размер своего инвестиционного банка и модернизирует американский и европейский бизнес в ходе масштабной реструктуризации, в результате которой сократит 35.000 рабочих мест в течение трех лет.

Банк, который долгое время отставал от конкурентов, стремится стать более экономным и конкурентоспособным, пытаясь справиться с целым рядом проблем: замедлением роста на основных рынках, последствиями эпидемии коронавируса, выхода Великобритании из Евросоюза, а также снижением процентных ставок центробанков, передает Reuters.

Крупнейший банк Европы по величине активов, получающий основную часть прибыли в Азии, сообщил, что прибыль до налогов снизилась на треть до $13,35 миллиарда в 2019 году, что значительно ниже средней оценки брокерских компаний в $20,03 миллиарда.

Это объясняется списаниями в $7,3 миллиарда, связанными с подразделением глобального банкинга и рыночных операций и коммерческого банковского подразделениями в Европе.

HSBC сообщил, что ему необходимо закрыть около трети из 224 филиалов и повысить доходность в США, где банк в течение многих лет показывал результаты ниже рынка. Банк планирует сфокусироваться на международных и более состоятельных клиентах на этом рынке.

Стремясь упростить структуру группы, HSBC сообщил, что объединит свои подразделения розничного банкинга и управления крупным капиталом с глобальным подразделением частного банковского обслуживания, и создаст один из крупнейших в мире бизнесов по управлению крупным капиталом.

HSBC сообщил, что продолжающаяся эпидемия коронавируса оказала существенное влияние как на работу персонала, так и на клиентов банка, а также, что в долгосрочной перспективе из-за вспышки вируса выручка банка может упасть, а число проблемных кредитов вырасти на фоне нарушенных цепочек поставок.