Белпочта лишилась возможности отправлять почту в Китай из-за коронавируса

Белпочта сообщила о временной приостановке приема всех почтовых отправлений в Китай по причине отмены авиарейсов в эту страну из-за свирепствующего коронавируса.

"В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, которые занимаются перевозкой международных почтовых отправлений из Беларуси в Китай, РУП "Белпочта" временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении", - говорится в сообщении предприятия.

Вместе с тем, Белпочта не сообщает о каких-либо ограничениях на прием почтовых отправлений из Китая.