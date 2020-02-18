Последнее обновление: 18.02.2020 12:41

Белпочта лишилась возможности отправлять почту в Китай из-за коронавируса

Белпочта сообщила о временной приостановке приема всех почтовых отправлений в Китай по причине отмены авиарейсов в эту страну из-за свирепствующего коронавируса.

"В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, которые занимаются перевозкой международных почтовых отправлений из Беларуси в Китай, РУП "Белпочта" временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении", - говорится в сообщении предприятия.

Вместе с тем, Белпочта не сообщает о каких-либо ограничениях на прием почтовых отправлений из Китая.

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