Власти Беларуси усиливают борьбу с продовольственным импортом

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в целях выполнения Доктрины национальной продовольственной безопасности довело организаций торговли настоятельные рекомендации по сокращению продовольственного импорта в страну.

«В целях обеспечения продовольственной независимости страны, экономической доступности жизненно необходимых продуктов питания всем категориям населения в полном объеме и недопущения роста цен на социально значимые», - объясняет ведомство появление обязательных к исполнению рекомендаций.

МАРТ рекомендовал субъектам торговли при реализации продовольственных товаров, в том числе социально значимых, обеспечить достижение удельного веса продукции отечественного производства в объеме розничного товарооборота организации по итогам каждого квартала 2020 г. и по году в целом не ниже 85%, что является «оптимистическим» уровнем; не ниже 80%, чт является недостаточным уровнем.

Кроме того, торговле предписано обеспечить «размещение и выкладку товаров отечественного производства в визуально и физически доступных местах, обозначение мест размещения и выкладки товаров отечественного производства специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi», или аналогичными средствами».

При формировании розничных цен торговля должна руководствоваться рекомендациями по предельным максимальным уровням торговых надбавок на социально значимые товары на 2020 год. Максимальный уровень не превышает 30%.

Производителям и поставщикам товаров МАРТ настоятельно рекомендовал не повышать цены выше уровня прогнозного уровня базовой инфляции в 4%.

Март РБ также потребовал «ограничить совокупный размер любых вознаграждений (премий, бонусов и иных платежей), предоставляемых производителем или поставщиком социально значимых продовольственных товаров субъекту торговли, осуществляющему торговлю такими товарами», а также за «оказание услуг, направленных на продвижение социально значимых продовольственных товаров, путем рекламирования таких товаров и (или) используемых для их обозначения товарных знаков, исследования потребительского спроса, проведения маркетинговых исследований и (или) подготовки информации о таких исследованиях, подготовки иной отчетности, содержащей информацию о социально значимых продовольственных товарах, оказание иных подобных услуг, в размере, не превышающем пять процентов от цены приобретенных социально значимых продовольственных товаров».

Рекомендации МАРТ РБ вступают в силу с 1 марта 2020 года.