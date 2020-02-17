Лукашенко озабочен состоянием бюджета

Лукашенко неделю назад поручил Минфину РБ проанализировать текущую ситуацию с наполнением бюджета на фоне отсутствия поставок нефти и экспорта калия.

"Мы с вами определялись неделю назад, что вы проанализируете за эту неделю ситуацию с бюджетом в этом году - как он складывается… какая ситуация, чтобы иметь представление. А то мы тут сражаемся на разных экономических фронтах. Но результат этих сражений всегда виден финансово в бюджете", - заявил Лукашенко, принимая с докладом министра финансов Максима Ермоловича.

В первую очередь, белорусский правитель поинтересовался, есть ли деньги для выплаты зарплат работникам бюджетной сферы, обеспечивающим ему элегантные победы на выборах.

"Что с зарплатами бюджетников, выполняем ли мы данные обязательства, особенно по той реформе заработной платы, о которой мы говорили? В СМИ пишут разное, но хотелось бы знать, как идут дела. И по остальным вопросам финансирования из бюджета", - спросил Лукашенко.