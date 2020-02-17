Суд в ФРГ приостановил строительство завода Tesla

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга постановил временно приостановить расчистку участка и вырубку леса на территории, предназначенной для строительства первого европейского завода американского автоконцерна Tesla.

Как сообщили в суде в воскресенье, 16 февраля, решение будет действовать до вынесения вердикта по жалобе федерального экологического союза "Зеленая лига" на постановление административного суда Франкфурта-на-Одере от 14 февраля, передает DW.

В обосновании отмечается, что вырубка может быть завершена уже в течение трех дней, то есть до того, как суд смог бы принять итоговое решение по жалобе экоактивистов. При этом не следует исходить из того, что требования о правовой защите, выдвигаемые "Зеленой лигой", "изначально совершенно бесперспективны", пояснили в обосновании.

Ранее генеральный секретарь экономического совета Христианско-демократического союза Вольфганг Штайгер предупредил, что в ситуации с Tesla за разрешением конфликта "промышленные компании и инвесторы" наблюдают особенно внимательно. Руководитель парламентской фракции Свободной демократической партии Михаэль Тойрер в свою очередь посоветовал воздержаться от дальнейших жалоб в связи с намеченным строительством гигафабрики.

Завод Tesla в муниципалитете Грюнхайде в 40 километрах к юго-востоку от Берлина должен заработать уже с лета 2021 года. Как ожидается, ежегодно там будут выпускаться 150 000 машин Tesla Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 000 автомобилей в год.

Перед началом строительства фабрики Tesla решила вырубить около 300 га леса. Это вызвало широкое недовольство среди местного населения. В середине января около 200 жителей Грюнхайде вышли на акцию протеста. Параллельно в муниципалитете прошла и демонстрация в поддержку концерна. По данным полиции, в этом мероприятии приняли участие около 30 человек, а по сведениям организаторов - 50.