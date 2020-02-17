Курсы наличной валюты в банках Минска на 17 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,006 рубля и составил 2,195 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2,199 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,006 рубля и составила 2,38 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,384 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,46(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,47(не изменился).