Последнее обновление: 17.02.2020 11:03

Иран утверждает, что его экономика может бороться с нефтяной зависимостью

Прошлый год стал первым в истории Ирана, когда экономика страны не зависела напрямую от экспорта нефти. Об этом заявил в воскресенье президент республики Хасан Роухани.

«Это первый год, когда наша экономика перестала быть зависимой от нефти», - сказал он. Президент добавил, что «прогресс может показаться не таким большим, но цифры говорят <...> о положительной динамике», передает ТАСС.

Он отметил, что «Иран сумел справиться с максимальным давлением США». «Санкции создали проблемы, но они не достигли своих целей», - сказал Роухани.

По мнению иранского лидера, «США не заинтересованы в войне с Ираном». «Американцы знают, какой урон это им принесет. Так, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стремится победить на следующих выборах и понимает, что война лишит его этих шансов», - добавил он.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из ядерной сделки, в связи с чем ее будущее оказалось под вопросом.

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