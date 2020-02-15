Последнее обновление: 15.02.2020 10:18

Власти Минска проиндексировали чеки «Жилье»

Мингорисполком решением №344 от 6 февраля 2020 года проиндексировал именные приватизационные чеки «Жилье».

«Установить индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 г. для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» при их использовании гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные цели, в размере 14,733», - говорится в документе.

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