Последнее обновление: 14.02.2020 15:34

Минтруда РБ: Факты неправильного начисления зарплаты бюджетникам не носят массовый характер

Министерство труда и социальной защиты Беларуси по итогам проведенной проверки подтвердило наличие фактов неправильного начисления заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с изменениями, внесенными в соответствующие законодательные акты.

Вместе с тем ведомство обращает внимание, что такие факты не носят массовый характер.

"… факты неправильного начисления заработной платы имеют место. Но они не носят массовый характер и связаны с человеческим фактором - ошибками бухгалтерских служб. Полагаем, данная ситуация связана с недостаточной информированностью работников: в ряде случаев руководители организаций и бухгалтерские работники на местах оказались не готовы дать работникам компетентные и доступные разъяснения", - говорится в комментарии ведомства.

Министерство обращает внимание на то, что заработная плата работников бюджетных организаций - сложная и многофакторная система.

«Чтобы разбираться в нюансах ее начисления, надо обладать соответствующими навыками, а также знаниями нормативных правовых актов по данному вопросу, и, что самое главное, правильно их применять. Сейчас же многие пытаются комментировать новую систему начисления заработной платы, даже не владея элементарными знаниями в этой сфере. Некомпетентные мнения получают распространение, вызывая нездоровый ажиотаж".

Минтруда отмечает, что мониторинг ситуации с выплатой заработной платы продолжается.

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