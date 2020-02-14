Норвегия задумалась о сокращении зависимости от нефти

Норвегия должна уменьшить свою зависимость от Государственного пенсионного фонда (прежнее название - Нефтяной фонд) и доходов от добычи нефти, на основе которых он был создан, считает директор Центрального банка Норвегии Эйстейн Ульсен.

«Мы не богаче, чем мы думаем», - заявил он в своем ежегодном выступлении перед правительством и представителями бизнеса об экономических перспективах страны, передает ТАСС.

Сегодня размер Пенсионного фонда Норвегии исчисляется 10 триллионнами крон (1,17 трлн долларов). За последние 10 лет он вырос в три раза, в основном благодаря повышению рыночной стоимости, где четверть роста приходится на ослабление кроны.

«Я предостерегаю от использования кажущегося пространства для маневра, возникшего из-за ослабления кроны, для экспансии в общественном секторе», - отметил Ульсен, который выразил тревогу по поводу состояния баланса между общественным и частным секторами экономики.

По его словам, от Пенсионного фонда Норвегия зависит в большей степени, чем от нефтяных доходов. В свете этого директор Центробанка предупредил о возможном спаде на финансовом рынке и выступил против использования Пенсионного фонда для иных целей, в том числе экологических, чем те, для которых он был создан - зарабатывания средств с приемлемым уровнем финансовых рисков.