Мировой рынок автомобилей пострадает из-за нового коронавируса

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что новый коронавирус может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и возникновению перебоев с поставками по всему миру, говорится в сообщении агентства.

«Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году», - говорится в сообщении агентства.

Fitch полагает, что распространение коронавируса не окажет значительного влияния на кредитные показатели компаний в том случае, если вспышка окажется недолгой и ее влияние продлится в течение следующих нескольких месяцев, однако рынок будет находиться под давлением до тех пор, пока вспышка нового коронавируса не будет под контролем.

Производство автомобилей и комплектующих в Китае было приостановлено из-за продолжительных отпусков и ограничений на передвижение в условиях вспышки коронавируса, передает ТАСС.

Агентство ожидает, что продажи начнут восстанавливаться с апреля с последующим ускорением во втором полугодии 2020 года.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 59,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,3 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 6 тыс. человек.