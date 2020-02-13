Белорусские власти 3-й десяток лет запускают фондовый рынок в стране

На прошедшей сегодня, 13 февраля, коллегии Госкомимущества первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой напомнил ведомству о его ключевых направлениях работы на текущую пятилетку, одно из которых – очередная попытка запуска рынка акций.

«В первую очередь, это тема акционирования унитарных предприятий, отмена преимущественного права облисполкомов на покупку акций, полноценный запуск рынка акций», - заявил Крутой.

Еще одна тема – это рынок долговых обязательств, который успешно зародился в Беларуси в 90-х годах прошлого века, а затем был успешно похоронен властями в рамках жесточайшей борьба за контроль над финансовыми потоками.

С тех времен тема возрождения рынка долговых обязательств актуализировалось неоднократно и сегодня опять остро стоит на повестке дня по двум простым причинам. Во-первых, обросшие долгами, в том числе просроченными, госпредприятий и колхозов банки не могут похвастаться инвестиционной привлекательностью. Во-вторых, развязка долгов методом печатного станка наряду с неадекватным ростом регулируемых государством цен являются главными разгонными блоками инфляции в стране.

«Второй блок - работа с неплатежеспособными организациями. Агентство по управлению плохими долгами уже есть в сельском хозяйстве, сейчас поставлена задача, как это масштабировать на всю страну", - напомнил Крутой.

По его словам, правительство и Нацбанк договорились активизировать работу по созданию рынка плохих долгов. Вот только правительство и Нацбанк пока не договорились, как его, этот рынок создавать.

Крутой также обмолвился о том, что предстоит подготовка закона о государственных предприятиях.

В общем, задачи поставлены, правильными словами описаны, высокопоставленными чиновниками озвучены – не стыдно будет копипейстить в документы новой пятилетки…