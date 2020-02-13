Правительство РФ купит акции Сбербанка двумя траншами

Правительство РФ купит пакет акций Сбербанка двумя траншами примерно по 1,2 трлн рублей. Первая часть сделки состоится весной 2020 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В то же время нам необходимо действительно работать по той сделке по приобретению акций Сбербанка, о которой мы говорили. И цифра около 1,2 трлн рублей будет направлена как первая часть покупки пакета, который стоит более 2,4 трлн рублей. Оставшуюся часть мы планируем докупить либо по итогам пополнения средств ФНБ в текущем году, либо в следующем году, как только мы наберем необходимый объем», - отметил Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, первый этап сделки по покупке правительством акций Сбербанка пройдет весной 2020 года, второй - в конце 2020 - начале 2021 года в зависимости от цен на нефть.

«Если в этом году цена нефти будет выше $52 за баррель, то мы в этом году сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка. Если она упадет ниже, нам придется делать это постепенно, постепенно получая акции у Центрального банка», - пояснил министр.

При этом покупка не будет осуществляться в рассрочку. «Как только мы накопим объем средств, необходимый для покупки второй части, сразу это сделаем», - подчеркнул Силуанов.

Сегодня правительство РФ одобрило законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, а также поправки в бюджет на 2020-2022 годы.