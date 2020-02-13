Ставки по депозитам в банках РБ продолжили снижение в январе 2020 года

В Беларуси в январе 2020 года продолжили снижаться процентные ставки по банковским вкладам физических лиц в национальной валюте.

Согласно отчету Национального банка РБ средняя процентная ставка по всем срочным безотзывным банковским вкладам физических лиц в нацвалюте в январе 2020 года составила 10.86% и снизилась с 11.01% в декабре 2019 года. В то же время эта ставка выше, чем 10,70% зафиксированных в январе 2019 года.

Средняя процентная ставка по срочным отзывным банковским вкладам физлиц в национальной валюте в январе 2020 года составила 7.08% и снизилась с 7.81% в декабре 2019 года, обновив ранее достигнутый минимум 7.13% в ноябре 2019 года.

Средняя процентная ставка по новым срочным безотзывным банковским вкладам физлиц в национальной валюте в январе 2020 года составила 9.95% и снизилась с 10,51% в декабре 2019 года.

Средняя процентная ставка по новым срочным отзывным банковским вкладам физических лиц в нацвалюте в январе 2020 года составила 5.61% и снизилась с 6,60% в декабре 2019 года.

Похожая ситуация наблюдается и со вкладами населения в валюте.

Средняя процентная ставка по всем срочным безотзывным банковским вкладам физических лиц в валюте в январе 2020 года составила 1.93% и снизилась с 2.04% в декабре 2019 года, а вот ставка по отзывным повысилась с 0,93% до 1,13%.

Средняя процентная ставка по новым срочным безотзывным банковским вкладам физлиц в валюте в январе 2020 года составила 0.90% и снизилась с 1,71% в декабре 2019 года, по новым отзывным снизилась с 0,56% до 0,25%.