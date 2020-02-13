Инфляция в Азербайджане в январе составила 2,7%

Уровень инфляции в Азербайджане в январе 2020 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 2,7%, сообщил в четверг Госкомстат республики.

При этом цены на продовольственные товары, напитки и табачные изделия выросли на 4,6%, непродовольственную продукцию - на 1,1%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - на 1,5%.

По итогам 2019 года инфляция фиксировалась на уровне 2,6%, напоминает ТАСС.

Согласно данным Госкомстата, по сравнению с декабрем прошлого года в январе зафиксирована инфляция на уровне 0,6%. Продовольствие, напитки и табак в этот период подорожали на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,3%, платные услуги подешевели на 0,2%.

В частности, по сравнению с декабрем 2019 г. в январе отмечен рост цен на рис, гречневую крупу, макаронные изделия, говядину, свежую и замороженную рыбу, колбасные и молочные изделия, яйца, сливочное и растительные масла, сахар, чай и кофе, большинство видов фруктов и овощей. В то же время подешевели цитрусовые, сахарный песок, энергетические напитки.

Правительство Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2020 году на уровне 4,6%.