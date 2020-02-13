Последнее обновление: 13.02.2020 13:53

Участие ЕБРР в капитале Белинвестбанка будет минимальным

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может лишь 10% пакет акций принадлежащего государству ОАО "Белинвестбанк".

"Со стороны ЕБРР предполагается вхождение не более чем на 25%, вероятно, это будет 10%", - сообщил председатель Госкомимущества Беларуси Андрей Гаев, передает Интерфакс-Запад.

"Весной должна быть сформирована окончательная позиция и доложена президенту", - отметил глава Госкомимущества.

В декабре 2019 года Гаев заявлял, что скорректированная расчетная стоимость 100% акций Белинвестбанка составляет примерно $260 млн.

Он также сообщил, что завершается подготовка к продаже миноритарного госпакета акций "Приорбанка" (более 87,7% акций принадлежит Raiffeisen CIS Region Holding GmbH), который будет выставлен на аукцион

"В отношении Приорбанка на завершающем этапе находится рассмотрение проекта указа главы государства, предусматривающего продажу принадлежащего государству пакета акций, более 6%, на аукционе", - цитирует Гаева БелТА.

В апреле 2019 года Гаев отмечал, что Беларусь готова продать Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) госдолю в Приорбанке за 17 млн евро.

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