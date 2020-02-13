Последнее обновление: 13.02.2020 08:54

Организаторы отменили Всемирный мобильный конгресс в Барселоне

Ассоциация GSMA, являющаяся организатором Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC), объявила об отмене мероприятия, которое должно было состоятся в конце февраля.

Об этом сообщается на сайте MWC. Выставка была запланирована на 24 - 27 февраля в Барселоне.

"GSMA отменила MWC-2020, поскольку глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, риски, связанные с поездками, и другие обстоятельства делают проведение этого мероприятия невозможным", - говорится в заявлении MWC.

Решение об отмене мероприятия было принято после того, как несколько десятков крупных компаний объявили, что их представители не поедут на MWC. В числе прочих, от участия в выставке отказались Amazon, Ericsson, Facebook, Intel, LG, Nokia, Sony, Deutsche Telekom, Vodafone и другие компании.

Организаторы уточнили, что намеченное на 2020 год мероприятие не будет перенесено на более позднюю дату, а вовсе отменяется. Следующая выставка запланирована на 2021 год.

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