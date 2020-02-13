Tesla отзовет 15 тыс. Model X из-за проблем с усилителем руля

Компания Tesla отзовет около 15 тыс. кроссоверов Model X из-за потенциальных проблем, которые могут привести к потере мощности усилителя руля и привести к аварии.

Национальное управление безопасностью движения на трассах США и министерство транспорта Канады заявили, что алюминиевые болты, которыми крепится усилитель рулевого механизма к корпусу редуктора, подвержены коррозии и могут сломаться. Это, в свою очередь, приведет к снижению мощности или полному отказу усилителя, сообщает Reuters.

Речь идет о 14 193 автомобилях в США и 843 в Канаде. Tesla организует замену крепежных болтов, а также при необходимости заменит рулевой механизм. Власти стран отметили, что пока что неисправность не привела к авариям и травмам.

В Tesla сообщили, что коррозия болтов происходит, в основном, в регионах с холодным климатом, где для противогололедных мероприятий используются соли. В компании заявили, что владельцы могут продолжать эксплуатировать Model X до того момента, пока представители Tesla не свяжутся с ними.

В начале января 2019 года Tesla отозвала более 14 тыс. автомобилей в Китае. Речь идет о седане Model S, проданных с 2014 по 2016 годы. Причиной отзыва стали дефектные подушки безопасности, которые могли взрываться из-за нарушения технологии производства, передает РБК.

Подушки изготавливала японская компания Takata, которая обанкротилась после нескольких смертельных случаев в результате дефектов в подушках безопасности.