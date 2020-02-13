Первая фаза торговой сделки США и КНР замедлилась из-за коронавируса

Выполнение первого этапа новой торговой договоренности Пекина и Вашингтона замедлилось из-за распространения в Китае коронавируса COVID-19.

Это подтвердил в среду министр финансов США Стивен Мнучин, передает ТАСС.

«Разумеется, наше основное внимание приковано к имплементации первой фазы. Как и ожидалось, это в определенной степени замедлилось из-за вируса», - заявил министр, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США.

Согласно изложенной им информации, ориентировочные сроки перехода ко второму этапу сделки не установлены. «Мы этого не определили», - заявил Мнучин.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы экономический блок американского правительства пока концентрировал внимание на реализации первого этапа сделки. «Президент оставил в силе существенные пошлины, чтобы у них был стимул готовить вторую фазу. Они не будут сокращены, пока мы не достигнем данной цели», - подчеркнул глава Минфина США.

«Хорошая новость заключается в том, что посол Лайтхайзер и я разобрались с целыми главами второй фазы. Мы можем выкатывать их постепенно, это не обязательно должен быть большой взрыв. Мы знаем, чего хотим во второй фазе», - добавил Мнучин.

Министр также заверил, что для американского бизнеса первый этап сделки чрезвычайно важен. «Мне кажется, первая фаза соглашения очень важна. Впервые речь идет о серьезных обязательствах, касающихся всего: вопроса принудительной передачи технологий, защиты патентов, структурных сельскохозяйственных вопросов, проблем сферы финансовых услуг, валюты, а также подлинных мер проверки», - отметил Мнучин.