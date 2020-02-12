Последнее обновление: 12.02.2020 22:58

ЦБ Швеции оставил ключевую ставку без изменений

Центральный банк Швеции, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 0,0% в среду и сообщил, что не ожидает изменений денежно-кредитной политики в ближайшие годы.

“Хотя ожидается, что падение цен на энергоносители ослабит инфляцию в текущем году, по оценке Банка Швеции она впоследствии будет близка к ориентиру в 2%”, - говорится в заявлении центробанка, передает Reuters.

Регулятор в декабре повысил ключевую ставку репо на четверть процентного пункта до 0,0%, несмотря на замедление экономики и глобальную неопределенность, завершив пятилетний период политики отрицательных процентных ставок.

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