Итальянская Tecnimont будет строить азотный комплекс на Гродно-Азоте

ОАО "Гродно Азот" продолжит работу по заключению контракта на строительство азотного комплекса с

Итальянская компания Tecnimont стала победителем процедура переговоров по выбору генподрядчика для реализации инвестпроекта по строительству нового азотного комплекса на ОАО «Гродно-Азот».

"Конкурсная комиссия ОАО "Гродно Азот" приняла решение признать победителем процедуры переговоров Tecnimont и продолжить работу с итальянцами по заключению контракта как с генеральным подрядчиком для реализации проекта", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Документацию для участия в процедуре переговоров получили девять компаний, в переговорах приняли участие только пять: три из Китая - CITIC, CMIC, Complant, по одной из Южной Кореи и Италии - Samsung и Tecnimont.

Предложения китайских и корейской компаний были отклонены как не соответствующие требованиям документации для переговоров. К процедуре улучшения предложения допущена Tecnimont.

Пожалуй, одним из главных факторов, повлиявших на выбор итальянской компании, стало указание в технико-коммерческом предложении возможности предоставления кредитного финансирования европейскими банками данного проекта.