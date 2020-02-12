Заем на Br186,2 млн. будет выделен на запуск производства картона в Добруше

Лукашенко 10 февраля 2020 года подписал указ №44, который должен завершить начатый еще в 2012 году проект по созданию в стране производства мелованных и немелованных видов картона на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда».

Согласно документу, ввод производства в эксплуатацию должен состоятся уже в текущем году, выход на проектную мощность – в 2022 году.

«Завершить в 2022 году реализацию инвестиционного проекта…», - говорится в документе.

Для завершения проекта в 2020-21 годах будет выделен «бюджетный заем для приобретения оборудования, оплаты проектных, изыскательских, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и услуг (с учетом налога на добавленную стоимость), прироста чистого оборотного капитала в сумме до 186,2 млн. рублей.

В частности, в 2020 году будет выделено до 177,1 млн. рублей за счет остатков средств республиканского бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года, в 2021 году - до 9,1 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на бюджетные кредиты, ссуды.

Возврат займа будет осуществляться в 2023–2030 годах по согласованному с Минфином РБ графику. Процентная ставка по займу установлена на уровне 3% годовых, льготный период – 2 года. Уплата процентов осуществляется ежеквартально.

Кроме того, погашение задолженности по бюджетным платежам в 2017–2019 годах из республиканского бюджета в соответствии с гарантиями Правительства Республики Беларусь по кредитам, выданным Белагропромбанком для реализации проекта, будет осуществляться с 31 января 2025 года по 31 декабря 2029 года.

Документом также предоставлены таможенные и налоговые льготы на ввозимые товары, оказанные работы и услуги, необходимые для завершения проекта и вывода производства на проектную мощность.