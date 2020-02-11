Правительство РФ думает о повышении цен на бензин ради снижения пенсионных взносов

Правительство России обсуждает идею резко снизить страховые взносы - «налог на труд» который составляет 30% и который платит работодатель за каждого сотрудника.

Следует отметить, что в Беларуси ставка «налога на труд» составляет 35%.

Кабинет Михаила Мишустина вернулся к идее, которую рассматривало еще правительство Дмитрия Медведева - вывести бизнес из тени «не кнутом, а пряником», снизить ставки отчислений и таким образом обелив рынок труда, пишет газета «Ведомости».

Сейчас компании платят с каждой зарплаты каждого работника 22% в Пенсионный фонд, 5,1% - на обязательное медицинское страхование и 2,9% - на социальное страхование.

Если зарплата выше 1,29 млн рублей в год (107 тысяч рублей в месяц), то ставка пенсионных взносов снижается до 10%. Взносы на социальное страхование обнуляются при зарплате свыше 990 тысяч рублей в год (75 тысяч рубей в месяц).

Рассматриваются различные варианты снижения общей ставки - с 30 до 23-25%, при этом пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть отменена, говорят источники.

Фактически это означает ликвидацию регрессивной шкалы налогообложения, которая принята в России в отличие от большинства стран ОЭСР.

Впрочем, неясным остается главный вопрос - как правительство намерено компенсировать доходы, которые выпадут в результате реформы, пишет finanz.ru

В 2019 году власти собрали с бизнеса и населения в виде страховых взносов 7,966 триллиона рублей. Из них 5,246 трлн поступило в бюджет Пенсионного фонда, 2,019 трлн - в фонд ОМС и 700 млрд - в Фонд соцстрахования.

Бюджет-2020 предполагает увеличение сборов до 8,5 триллиона рублей. Таким образом, снижение ставки до 23% обойдется примерно в 2 трлн рублей недополученных доходов. Если снизить ее до 25%, возникнет дыра размером около 1,4 триллиона рублей.

В нынешней бюджетной конструкции таких денег у правительства просто нет: профицит федерального бюджета-2020 запланирован на уровне 876 млрд рублей. Причем все сумма должна уйти на скупку валюты для пополнения Фонда национального благосостояния, равно как и еще 1,7 триллиона рублей, которые Минфин займет на рынке ОФЗ.

В консолидированном бюджете (с учетом бюджетов регионов и внебюджетных фондов) профицита еще меньше - 798,5 млрд рублей в 2020 году, 574 млрд - в 2021-м и 378 млрд через год.

В качестве варианта рассматривается отмена механизма стабилизации цен на бензин - обратного акциза, который бюджет начал выплачивать нефтяникам, когда цены взлетели в 2018 году. Впрочем, он покроет меньше четверти от нужной суммы - порядка 350-400 млрд рублей в год (согласно закону бюджете на 2020-22 гг).

Оставшуюся часть бюджет может получить от полной отмены льгот для нефтегазовых компаний - они составляют 1,6 триллиона рублей в год. Это, впрочем, чревато медленной смертью всей угледовородной отрасли, у которой стремительно ухудшается ресурсная база: старые, еще советские месторождения истощаются, а новые нерентабельны при нынешних ценах и уровне налогообложения.

По оценке Минэнерго, без снижения налогов Россия к 2035 году может потерять почти половину текущей нефтедобычи - 243 из 553 млн тонн в год.