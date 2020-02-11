Последнее обновление: 11.02.2020 12:56

Румас: Информация и связь – наше всё

Существенный вклад в рост экономики в 2019 году внесла лишь одна отрасль - информация и связь, заявил сегодня премьер РБ Сергей Румас на заседании правительства по итогам социально-экономического развития.

"Это объективная реальность: происходят структурные сдвиги как в мировой экономике, так и в нашей", - констатировал Сергей Румас.

По его словам, ПВТ стал значимым субъектом белорусской экономики, который обеспечивает поступление валюты в страну.

"Это хорошо, но IT-сектор должен больше работать на белорусскую экономику. Пока же уровень взаимодействия внутри страны по этому направлению трудно назвать достаточным - все новейшие разработки работают на экономику других стран", - сказал премьер.

По мнению Румаса, помимо ПВТ обеспечить страну новыми технологиями могут только прямые иностранные инвестиции. Но в 2019 году по объему их привлечения на прогнозные параметры выйти так и не удалось.

"Непродуманные и непоследовательные решения приводят к серьезным последствиям для страны и, что не менее важно, - к существенному ухудшению оценки потенциальными инвесторами условий инвестированная в Беларусь", - констатировал премьер.

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