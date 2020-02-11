Более 300 компаний из Китая просят кредиты на $8,2 млрд. из-за вируса

Свыше 300 китайских фирм, включая компанию по доставке еды Meituan Dianping, производителя смартфонов Xiaomi Corp и транспортную корпорацию Didi Chuxing Technology Co., обратились за банковскими кредитами на общую сумму не менее 57,4 млрд юаней ($8,2 млрд.), чтобы смягчить последствия нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в банковских кругах.

По их данным, обращения за кредитами в Пекине, скорее всего, будут удовлетворены в порядке ускоренной процедуры и по льготным ставкам.

Так, Xiaomi, четвертый по величине в мире производитель смартфонов, запросил 5 млрд юаней (656 млн евро), необходимых ему, чтобы начать выпускать медицинское оборудование, включая маски и термометры.

Meituan Dianping требуется 4 млрд юаней (525 млн евро), в частности, для организации бесплатной доставки продуктов и снабжения медиков в провинции Ухань, находящейся в эпицентре пандемии.

Didi Chuxing Technology Co. необходимы 50 млн юаней (6,5 млн евро), чтобы справиться с ущербом, нанесенным вспышкой заболевания.