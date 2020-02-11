Банк развития РБ предоставит кредиты на реконструкцию аэропортов

Правительство Беларуси согласовало Банку развития РБ выделение кредитов Национальному аэропорту Минск для реализации проектов по реконструкции аэропортов в Минске и Орше.

Согласно постановлению Совмина РБ №73 от 5 февраля 2020 года Национальный аэропорт Минск получит кредиты на сумму до $1,6 млн. на проект по строительству второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения.

Кроме того, Национальному аэропорту Минск будут предоставлены валютные кредиты на сумму до $19,5 млн. в эквиваленте на проект по реконструкции аэродрома в Орше с капитальным ремонтом существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкцией рулежных дорожек, с возведением объектов вспомогательного назначения.

Процентная ставка по кредитам в долларах США установлена на уровне 3,29% годовых, в евро – 5% годовых.

Уплата процентов за пользование кредитами производится за счет бюджетных средств: 65% от суммы уплачиваемых процентов – за счет средств республиканского бюджета; 35% - за счет республиканского фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства транспорта и коммуникаций.