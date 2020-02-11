Последнее обновление: 11.02.2020 08:33

Минюст США обвинил китайских хакеров в краже данных 145 млн американцев

Министерство юстиции США обвинило четырех китайских хакеров, являющихся членами Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в атаке на Американское бюро кредитных историй Equifax в 2017 году, в результате которой были украдены данные примерно 145 млн американцев.

Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте ведомства, передает ТАСС.

«Это была намеренная и масштабная атака, целью которой были личные данные американского народа. <...> Сегодня мы привлекаем к ответственности хакеров из Народно-освободительной армии Китая за их преступные действия, и мы напоминаем правительству Китая о том, что мы можем вычислить хакеров, постоянно действующих против нас в условиях анонимности интернета», - приводятся в заявлении слова генпрокурора США Уильяма Барра.

Отмечается, что хакеры обвиняются в кибермошенничестве и краже коммерческой информации. По данным США, они являются сотрудниками исследовательского института при НОАК.

В расследовании атаки принимали участие сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), в частности его подразделения по кибербезопасности.

В сентябре 2017 года бюро Equifax сообщило, что подверглось кибератаке. Злоумышленники получили доступ к данным примерно 145 млн клиентов. Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт примерно 209 тысяч человек.

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