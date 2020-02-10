Последнее обновление: 10.02.2020 21:53

В Беларуси срочникам будут начислять «пенсионные» страховые взносы

В Беларуси с 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца.

Соответствующий указ п№48 подписан 10 февраля 2020 года.

Документом утвержден порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды срочной военной службы, что позволит засчитывать такие периоды в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию.

Для граждан, прошедших срочную военную службу, службу в резерве, предусмотрены дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения, а также преимущественное право выбора места работы по специальности при распределении по завершении получения образования.

Таким гражданам в год увольнения либо в год, следующий за годом увольнения, при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже 6 баллов и по рекомендации воинских частей предоставлено право на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

Кроме того, введена норма о сохранении права пользования жилым помещением государственного жилищного фонда в общежитиях членами семьи военнослужащего на весь период срочной военной службы.

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