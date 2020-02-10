Россия планирует запретить «вражеские» ИТ-решения на критической инфраструктуре

Российские власти хотят запретить использование зарубежных средств защиты информации на объектах критической инфраструктуры, следует из проекта приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

К критической инфраструктуре в РФ относятся информационные системы госорганов, оборонно-промышленного комплекса, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, сообщает Reuters.

Сейчас закон о безопасности критической инфраструктуры, вступивший в силу 1 января 2018 года, обязывает владельцев объектов сообщать структуре ФСБ об киберинцидентах, а также предусматривает уголовную ответственность за неправильную эксплуатацию объектов.

Регулятор предлагает дополнить закон, в частности, запретить иностранные “средства защиты информации” и их техподдержку зарубежными организациями.

То есть российские предприятия и организации должны будут использовать только российские защитные решения на объектах, отнесенных к критической инфраструктуре.

Россия начала политику импортозамещения в сфере ИТ и связи в 2015 году на фоне западных санкций, предписав госорганам перейти на закупки преимущественно отечественного программного обеспечения. По данным Минкомсвязи, с 2015 года доля отечественного ПО при закупках госорганами увеличилась с 20% до 65%. В конце 2018 года аналогичные требования стали распространяться и на госкомпании.