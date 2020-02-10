Трамп хочет на 21% сократить объем иностранной помощи в 2021 году

Белый дом в своем бюджетном запросе на 2021 финансовый год (начнется 1 октября) предложит Конгрессу США на 21% сократить объем помощи иностранным государствам, увеличив при этом средства на противодействие России и Китаю.

Об этом сообщил в воскресенье Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

По его данным, в следующем финансовом году президент США Дональд Трамп попросит законодателей выделить на иностранную помощь только 44,1 млрд долларов - на 11,6 млрд долларов меньше, чем было заложено на эти цели в текущем году. При этом помощь Украине предлагается сохранить на том же уровне.

Кроме того, администрация попросит предоставить 700 млн долларов недавно начавшей свою работу Американской корпорации по финансированию международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, DFC). DFC представляет собой банк развития, который в сотрудничестве с частным сектором оказывает помощь развивающимся странам.

Бюджетная заявка на 2021 год будет опубликована в понедельник, отмечает Рейтер.

Годом ранее Трамп предлагал на 13 млрд долларов сократить объем помощи, предоставляемой США иностранным государствам, однако столкнулся тогда с сопротивлением со стороны Конгресса, пишет finanz.ru.

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах администрации. Члены Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.