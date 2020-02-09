Последнее обновление: 09.02.2020 09:01

Более 400 компаний заявили о негативном влиянии коронавируса на прибыль

Уже 421 компания в отчетах о доходах за первый квартал текущего года указала, что быстро распространяющийся коронавирус в Китае может негативно повлиять на финансовые результаты.

Из этого числа 394 компании базируются в США. В общей сложности вирус был упомянут более 2 тыс. раз.

Об этом пишет РБК со ссылкой на систему компании Amenity Analytics, анализирующую заявления и отчеты компаний с упоминаниями о вирусе.

Больше всех о негативном влиянии коронавируса на бизнес (не менее 45 раз) заявляла корпорация Yum China, которая является крупнейшей в Китае сетью ресторанов быстрого питания. Под ее управлением находятся рестораны таких брендов, как KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

Среди компаний, предоставляющих услуги в сферах моды и роскоши, о неблагоприятном влиянии на прибыль в том числе заявили Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) — 19 раз, Capri Holdings (17) и Estee Lauder (14).

Также упоминания о негативном эффекте от коронавируса на прибыль в первом квартале года делали Apple, Nike, Starbucks, McDonald's и другие.

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