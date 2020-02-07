Украина и Беларусь в апреле запустят речной маршрут Киев-Мозырь

Беларусь и Украина ведут организационную работу по запуску туристического маршрута водным транспортом Киев-Мозырь-Киев, первое судно планируется запустить в конце апреля текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры Украины со ссылкой на итоги встречи в Минске министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Авраменко.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов белорусско-украинского сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры и развития международных транспортных коридоров Черное море - Балтийское море, в частности восстановление международного водного пути Е-40 по маршруту Днепр - Припять.

"Идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев - Мозырь - Киев с использованием судна «Рассвет», которое принадлежит госпредприятию «Администрация речных портов». Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", - сказано в сообщении.

Проект по восстановлению речного пути Е-40, который предполагает строительство судоходной трассы длиной более 2000 км через реки Припять, Днепр и Висла, чтобы соединить Балтийское и Черное море, вышел на стадию практической реализации.

«Нашей основной задачей и целями дальнейшего сотрудничества является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, восстановление полноценного судоходства, в том числе в рамках реализации проекта Е-40. Проект по восстановлению международного речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации. Работы по черпанию и доведению судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия, планируется начать с открытием навигации», - цитирует пресс-служба Криклия.

Кроме того, Мининфраструктуры планирует в текущем году расширить зону Речной информационной службы от Вышгорода в Киевской области до границы с Беларусью.