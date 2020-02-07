Последнее обновление: 07.02.2020 11:49

Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.

Соответствующее решение было опубликовано в четверг, 6 февраля, на официальном сайте правительства, передает РБК.

В перечень товаров российского экспорта, с которых Британия собирается снять антидемпинговые пошлины, включены алюминиевая фольга; ферросилиций (кремниево-железный сплав); бесшовные металлические и чугунные трубы; трубные фитинги из стали или чугуна; карбамидо-аммиачная смесь.

При этом даже после Brexit Великобритания собирается оставить в силе наложенные ЕС пошлины в отношении ввоза из России нитрата аммония; холоднокатаного плоского проката; электротехнической стали; горячего плоского проката.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование