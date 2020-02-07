Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России.

Соответствующее решение было опубликовано в четверг, 6 февраля, на официальном сайте правительства, передает РБК.

В перечень товаров российского экспорта, с которых Британия собирается снять антидемпинговые пошлины, включены алюминиевая фольга; ферросилиций (кремниево-железный сплав); бесшовные металлические и чугунные трубы; трубные фитинги из стали или чугуна; карбамидо-аммиачная смесь.

При этом даже после Brexit Великобритания собирается оставить в силе наложенные ЕС пошлины в отношении ввоза из России нитрата аммония; холоднокатаного плоского проката; электротехнической стали; горячего плоского проката.