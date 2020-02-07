Последнее обновление: 07.02.2020 11:49

Huawei обвинила американского провайдера Verizon в краже технологий

Китайская Huawei подала в федеральный окружной суд Техаса на одного из крупнейших американских операторов Verizon, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исковые документы.

В Huawei обвинили Verizon в незаконном использовании множества запатентованных телекоммуникационных разработок китайской компании и потребовали от американцев выплат. Сколько конкретно — должно быть установлено в судебном порядке.

Из иска следует, что стороны в течение января несколько раз встречались в США для обсуждения вопроса, но к решению не пришли, отмечает газета. В документах также говорится, что Verizon без лицензии использует технологии Huawei в нескольких своих приложениях, в том числе в маршрутизаторах и корпоративных сервисах, передает РБК.

Представитель Huawei заявил, что Verizon «извлекал выгоду из патентных технологий, которые разрабатывались в течение многих лет. Представитель Verizon назвал иск пиар-ходом и сообщил, что реальная цель Huawei — «любая страна или компания, которая бросает ей вызов».

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