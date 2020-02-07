США говорят о контроле в Nokia и Ericsson ради противодействия Huawei в 5G

Соединенные Штаты и их союзники должны рассмотреть весьма необычный шаг для противодействия доминированию китайской Huawei в области 5G, суть которого заключается в приобретении «контрольного пакета» в финской Nokia и шведской Ericsson.

Об этом заявил генпрокурор США, выступая на конференции по китайскому экономическому шпионажу, передает Reuters.

По его словам, это может произойти как через приобретение США контрольного пакета акций упомянутых компаний, выкупив их за счет государственных средств либо с помощью консорциума частных американских компаний.

«Использование потенциала нашего большого рынка и его финансовые возможности позволило бы одной или двум этим компаниям стать гораздо более грозным конкурентом …», - сказал Барр.

«Нам и нашим ближайшим союзникам, безусловно, необходимо активно рассматривать этот подход», - добавил он на мероприятии, организованном Вашингтонским центром стратегических и международных исследований (CSIS).

Обе компании имеют совокупную рыночную капитализацию около 50 миллиардов долларов, и неясно, какой источник финансирования правительство США могло бы потенциально использовать для получения доли в фирмах, и одобрят ли эту сделку иностранные регуляторы.

В прошлом месяце группа из шести сенаторов США представила законопроект, предусматривающий выделение более 1 миллиарда долларов на инвестиции в западные альтернативы китайским поставщикам оборудования Huawei и ZTE и ускорение разработки открытой архитектуры, позволяющей альтернативным поставщикам выходить на рынок компонентов для конкретной сети.

Барр сказал, что Китай стал «главным геополитическим противником» и добавил: «Китай вышел вперед и теперь лидирует в 5G ... Они уже захватили 40 процентов рынка и сейчас агрессивно наращивают преимущество».