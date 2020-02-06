В Беларуси появятся топливные карты

Указом №40 от 6 февраля 2020 года в Беларуси регламентирован порядок эмиссии и обращения топливных карт.

Документом определяется понятие топливной карты, порядок ее выпуска в обращение и использования в Беларуси. Устанавливается, что такая карта может представлять собой пластиковую карту, виртуальный электронный номер, микрочип, QR-код, штрих-код и иное программно-техническое устройство.

«Топливная карта законодательно выделена в отдельную категорию маркетинговых инструментов, не относящихся к электронным деньгам и не требующих управления со стороны банков или иных финансово-кредитных учреждений», - говорится в официальном комментарии к документу.

Использование топливных карт предусматривается для учета оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам, учета отпуска и оплаты нефтепродуктов, иных товаров (работ, услуг), необходимых для поддержания технически исправного состояния транспортного средства и его эксплуатации в пути следования, а также связанных с организацией перевозок, обеспечением питания и отдыха водителя.