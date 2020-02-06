Последнее обновление: 06.02.2020 18:18

Банк развития в 2019 году увеличил экспортное финансирование на 24%

Банк развития в 2019 году на 24% увеличил экспортное финансирование на 24% до 818,5 млн. рублей.

"Банк развития сохраняет высокие темпы прироста объемов поддержки белорусского экспорта. Общая сумма экспортных кредитов на валовой основе за 2019 год составила 818,5 млн. рублей в эквиваленте, что на 24% больше, чем в 2018 году. Заключено 27 прямых экспортных кредитных договоров на общую сумму, эквивалентную 297,8 млн. рублей ", - говорится в сообщении банка.

В минувшем году банк снизил минимальную сумму экспортного кредита с $1 млн до $200 тыс., что позволяет создавать равные условия доступа предприятий с различным масштабом деятельности к экспортным кредитам с господдержкой, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса.

Наряду с финансовыми инструментами Банк развития намерен развивать нефинансовые инструменты по поддержке экспорта, которые будут включать как образовательные, так и консультационные услуги.

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