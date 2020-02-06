ЦБ Бразилии вновь понизил ключевую ставку

Центробанк Бразилии в очередной раз ожидаемо понизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта до исторически минимального значения 4,25%.

Соответствующее решение принял в среду комитет по монетарной политике регулятора, передает ТАСС.

В своем решении ЦБ указал, что это стало возможным в результате продолжающегося постепенного восстановления национальной экономики. Что касается внешнего фона, то здесь эксперты регулятора, отмечая повышение волатильности, тем не менее полагают вероятным установление относительно благоприятной для развивающихся экономик ситуации благодаря монетарной политике ведущих экономик мира.

Как указали члены комитета, в ближайшей перспективе не предвидится еще большего снижения данного показателя, объяснив это «текущим состоянием экономического цикла, требующим осторожных шагов в монетарной политике». ЦБ также понизил свой предыдущий прогноз по инфляции на 2020 год до 3,4%.

С 1 августа ЦБ Бразилии последовательно понижает ключевую ставку, которая до того момента в течение полутора лет находилась на отметке 6,5%. Нынешнее и предыдущие решения регулятора не стали неожиданностью для экспертного сообщества страны, поскольку в предыдущих комментариях банк указывал на возможность дальнейшего снижения данного показателя.