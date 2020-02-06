Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд

Китай принял решение в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Китая, передает РБК.

«Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР решил скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму $75 млрд», — говорится в сообщении.

В частности, товары, облагаемые с 1 сентября прошлого года пошлиной в размере 10%, будут облагаться пошлиной в 5%. Еще ряд товаров, которые с 1 сентября 2019 года облагались пошлиной в 5%, будут облагаться по ставке 2,5%.

Изменения, как указано в заявлении, вступят в силу с 14 февраля.