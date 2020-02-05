Россия предоставит Молдавии $200 млн на ремонт дорог

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия согласилась предоставить кредит на инфраструктурные проекты. По его словам, первый транш кредита составит $200 млн.

«Сейчас завершаются переговоры по получению кредита от России на строительство дорог. Первый транш может составить $200 млн», — заявил Додон, которого цитирует ТАСС.

Додон выразил надежду на то, что эти средства поступят в Молдавию уже в феврале-марте. По словам президента, на эти деньги планируется отремонтировать 340 км дорог в Молдавии. Дорожные работы, как отметил глава государства, должны начаться в мае.

В конце 2019 года Додон заявил, что Молдавия рассчитывает получить от России полмиллиарда долларов под 1,5% годовых на ремонт и строительство дорог.