Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи готов купить eBay за $30 млрд

Компания Intercontinental Exchange (ICE), являющаяся собственником Нью-Йоркской фондовой биржи, предлагает приобрести одну из крупнейших мировых интернет-площадок eBay, объем сделки может превысить 30 млрд долларов.

Об этом сообщила во вторник американская газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

ICE намерена приобрести eBay по цене выше рыночной капитализации, которая более $28 млрд долларов.

Стороны еще не начали переговоры о сделке, но в eBay изучают поступившее предложение и пока не гарантируют свое согласие на продажу электронной торговой площадки.

Акции eBay выросли в цене примерно на 8% во вторник, 4 февраля, после публикации The Wall Street Journal о предложении со стороны ICE.